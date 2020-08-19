حكم تناول الثمار من شجرة على الطريق

وأجاب ممدوح، قائلًا: أن الفقهاء يفرقون بين من يأخذ ثمرة أو ثمرتين ويأكلهم وبين من يأخذ ويجمع، فيجوز فى الشريعة ان تأكل ثمرة أو ثمرتين وانت سائر فى الطريق لكنه لا يجوز أن يحمل من هذا البستان فى وعاء ويسير به، فلو أكلت من ثمرات من الشجرة فهذه من قبيل الجائز ولا شئ عليك.

حكم الأكل من الزروع والثمار التي على جانب الطرق

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (لو أن هناك شجرة فى الطريقة وأكلت منها فهل عليا ذنب؟).





وأوضح عبد السميع، قائلًا: أنه لا حرج في الأكل من الشجر المزروع على جانب الطرقات؛ لأنه ملك لعامة المسلمين، وتركه دون حائط أو حراسة دليل على الإذن وإباحة الأكل منه.





وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن مر بثمر بستان أن يأكل منه ، دون أن يتخذ خبنة، أي لا يحمل منه في ثوبه، وهذا في الثمار المملوكة، فما كان لبيت المال فهو أولى بالجواز، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) ورواه ابن ماجه (2301) بلفظ : (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي وابن ماجه.



