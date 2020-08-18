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أخبار العالم

سقوط قذائف صاروخية بمحيط قاعدة أمريكية في ريف دير الزور بسوريا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:30 م
سقوط قذائف صاروخية
سقوط قذائف صاروخية بمحيط قاعدة أمريكية في ريف دير الزور
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شيماء مصطفى
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن سقوط قذائف صاروخية بمحيط قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقي.


وذكرت مصادر للمرصد السوري أن عدة قذائف هاون مجهولة المصدر، سقطت ظهر اليوم، في محيط القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، دون وقوع إصابات.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل جنرال روسي وإصابة جنديين بجروح في سوريا، الثلاثاء، بعد استهداف مركبتين كانوا على متنهما بعبوة ناسفة.


وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قيل إن الانفجار وقع على بعد حوالي 15 كيلومترا خارج مدينة دير الزور، حيث قيل إن القافلة الروسية أصيبت أثناء عودتها من حدث إنساني.


وقالت وزارة الدفاع "نتيجة للانفجار، أصيب ثلاثة جنود روس. وأثناء الإخلاء وأثناء استقبال مساعد طبي، توفي مستشار عسكري روسي كبير برتبة لواء متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها.
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