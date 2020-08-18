سقوط قذائف صاروخية بمحيط قاعدة أمريكية في ريف دير الزور بسوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن سقوط قذائف صاروخية بمحيط قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقي.









وذكرت مصادر للمرصد السوري أن عدة قذائف هاون مجهولة المصدر، سقطت ظهر اليوم، في محيط القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، دون وقوع إصابات.









وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل جنرال روسي وإصابة جنديين بجروح في سوريا، الثلاثاء، بعد استهداف مركبتين كانوا على متنهما بعبوة ناسفة.



