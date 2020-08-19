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توك شو

بعد جدل صورها على السوشيال ميديا.. أمينة خليل ترد على انتقادات الجمهور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:46 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
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توك شو
علّقت الفنانة أمينة خليل، على انتقادات البعض لها، بسبب بعض صورها على السوشيال ميديا، قائلة "طول عمري بقول إن السوشيال ميديا لازم الواحد يفصل حياته عنها شوية، ومش مهتمة بهذا الأمر، ومش باخده في الاعتبار".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc، الذي يُذاع على قناة dmc، إنها كانت تنتظر طرح فيلم "توأم روحي"، مشيرة إلى أنها شديدة السعادة لمشاركتها في هذا العمل، حيث إنه يجمع بين الرومانسية والأكشن.

وأشارت الفنانة أمينة خليل، إلى أن عودة السينما بشكل عام من جديد؛ هي خطوة مهمة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المُستجد.

وأكدت النجمة أمينة خليل أنها متحمسة بشكل كبير لعرض فيلمها الجديد "توأم روحي"، الذى من المقرّر عرضه اليوم الأربعاء.
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