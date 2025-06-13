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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيهات عاجلة من وزير الري لمعالجة مشكلات المجاري المائية

وزير الموارد المائية والرى
وزير الموارد المائية والرى
أمل مجدى

التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، والتقى بكل النائب عبد الفتاح الشحات، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب نبيل عسكر، والنائب خالد مشهور، والنائبة مي غيث، وتناول اللقاء تدارس عدد من الطلبات المقدمة من النواب.

وأعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحات سيادتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة، مشيرا للدور الهام للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلى روابط مستخدمى المياه للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والإلتزام بتطبيق مناوبات الرى وتطهير المساقى الخصوصية وزراعة الأرز فقط فى المساحات المصرح لها بذلك.

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم لتطهير وتدعيم جسور ترعة الخليلي بالقليوبية، فقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة مصلحة الرى بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الترعة واتخاذ اللازم لتطهير الترعة وتدعيم الجسور طبقاً للوضع على الطبيعة.

وفيما يخص الطلب المقدم لإحلال وتجديد شبكة الصرف الزراعي بحوض الطويلة بمحافظة الشرقية ، حيث وجه الدكتور سويلم لهيئة الصرف بسرعة معاينة شبكة الصرف المغطى بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكبارى


وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكبارى الواقعة على المجارى المائية (بحر مويس وترعة الشون السفلي ومصارف بحر صفط وسنهوه) ، وإصلاح بدالة ري بقرية سمهود بمحافظة قنا، فقد وجه الدكتور سويلم بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكبارى والبدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يخص الطلبات المقدمة لتغطية عدد من المجارى المائية، فقد استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيراً لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية ، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .

وزير الموارد المائية والرى هانى سويلم النواب تطهير وتدعيم الطلبات

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