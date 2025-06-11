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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: تفعيل مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان في مجالات الحماية من السيول

الدكتور هانى سويلم وزير الري يلتقى وزير الطاقة والمياه اللبنانى
الدكتور هانى سويلم وزير الري يلتقى وزير الطاقة والمياه اللبنانى
أمل مجدى

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بجوزيف صدّي وزير الطاقة والمياه اللبنانى، على هامش الاحتفال رفيع المستوى الذى عُقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق “البرنامج الهيدرولوجى الدولى”.

وتم خلال اللقاء إستعراض موقف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر ولبنان في مجال الموارد المائية والري ، والتي تتضمن التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات مشروعات الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار ، وتخطيط وتصميم المنشآت المائية ، وإستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ، وتدريب العاملين في مجال المياه ، وتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه على الأحواض الدولية المشتركة والتنسيق في هذا الشأن في إطار مشروعات الإتحاد من أجل المتوسط UFM .

مصر ولبنان يعززان التعاون المائي لمواجهة ندرة المياه وتغير المناخ
 

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء للدور البارز الذى تقوم به مصر لوضع المياه على رأس أولويات المجتمع الدولي ، حيث تلعب مصر دوراً هاماً خاصة بالمنطقة العربية والإفريقية وضمن فعاليات الأمم المتحدة لإبراز التحديات العربية فى قطاع المياه ، حيث دعا الدكتور سويلم نظيره اللبنانى للاستفادة من الأنشطة الجارية التى تقوم بها مبادرة AWARe خاصة فى مجال نظم الإنذار المبكر واستقطاب تمويلات لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ والتى يتم تنفيذها فى الدول التى تعانى من تحديات مشتركة .

وفى ختام اللقاء اتفق الوزيران على تعزيز التعاون المستقبلي في مجال المياه خاصة في ظل التحديات المشتركة التى تواجه كلتا الدولتين وعلى رأسها ندرة المياه وتغير المناخ .

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