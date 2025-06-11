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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية

وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية
وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية
أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بالعديد من المواقع على سواحل مصر الشمالية، واستعراض عدد من الموضوعات المعروضة على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجارى تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية وهى “مشروع حماية ساحل الإسكندرية “مرحلة أولى” من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول 2 كيلومتر، وهو عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة بأطوال 1100 متر و500 متر بنسبة تنفيذ 59%.

كما يجرى العمل على تنفيذ عملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول 600 متر، وهو عبارة عن حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة بنسبة تنفيذ 16%.

كما تم استعراض موقف عمليات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والتى تتضمن عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بإنشاء 3 حواجز أمواج إضافية بين الرؤوس البحرية المنفذة سابقاً شرق ميناء دمياط بهدف حماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، وتبلغ نسبة الأعمال المنفذة حتى تاريخه حوالى 83%.

كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وهى عبارة عن استكمال أعمال الحماية بتنفيذ 20 رأس حاجز شرق الحواجز الحالية، وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي 4 كيلومترات.

كما يتم الإعداد لطرح 4 عمليات لحماية الشواطئ  وهى "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة" و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط".

وخلال الاجتماع، تم أيضاً استعراض عدد من الموضوعات المعروضة على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد سويلم سرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.

جدير بالذكر أن هيئة حماية الشواطئ نفذت مشروعات عديدة للحماية بمدينة الإسكندرية لحماية الكورنيش وقلعة قايتباى والحائط البحرى الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، بالإضافة إلى تنفيذ 10 حواجز للحماية بمدينة رأس البر، ومشروع تطوير المنطقة شرق خليج راس البر، وتنفيذ أعمال حماية بمنطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير، وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، وتنفيذ عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كيتشنر مع التغذية بالرمال، ومشروع حماية خليج مطروح، والمرحلة الأولى من حماية شاطئ الأبيض.

وزير الري حماية الشواطئ هاني سويلم

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