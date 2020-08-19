ما يهمِّك يا بيروت .. يارا تتألق فى فى أحدث إطلالة لها.. شاهد

نشرت المطربة اللبنانية يارا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.
وعلقت يارا قائلة " ما يهمِّك يا بيروت... يا ضحكي ما بتموت... غَيمي ورح تِقطَع... شَمسِك رح تِطلَع... واضّوي البيوت يا رب تحمينا وتحمي بلَدنا وكل الأوطان ".
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يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.
وعلقت يارا قائلة " ما يهمِّك يا بيروت... يا ضحكي ما بتموت... غَيمي ورح تِقطَع... شَمسِك رح تِطلَع... واضّوي البيوت يا رب تحمينا وتحمي بلَدنا وكل الأوطان ".
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يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.
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ما يهمِّك يا بيروت... يا ضحكي ما بتموت... غَيمي ورح تِقطَع... شَمسِك رح تِطلَع... واضّوي البيوت ❤️🙏🏻🇱🇧❤️🙏🏻 يا رب تحمينا وتحمي بلَدنا وكل الأوطان 🙏🏻 #صباح_الخير #صباح_الأمل #بيروت #لبنان #يارا_لوفرز #يارا GOD bless our LEBANON🙏🏻🇱🇧🙏🏻 #love #hope #beirut #bless #lebanon #goodmorning #goodday #Yaralb_lovers #Yara