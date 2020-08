ما يهمِّك يا بيروت .. يارا تتألق فى فى أحدث إطلالة لها.. شاهد

View this post on Instagram

ما يهمِّك يا بيروت... يا ضحكي ما بتموت... غَيمي ورح تِقطَع... شَمسِك رح تِطلَع... واضّوي البيوت ❤️🙏🏻🇱🇧❤️🙏🏻 يا رب تحمينا وتحمي بلَدنا وكل الأوطان 🙏🏻 #صباح_الخير #صباح_الأمل #بيروت #لبنان #يارا_لوفرز #يارا GOD bless our LEBANON🙏🏻🇱🇧🙏🏻 #love #hope #beirut #bless #lebanon #goodmorning #goodday #Yaralb_lovers #Yara