ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك متخذان من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وعثر بحوزة أحدهما على (مقص معدنى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهم (5) وقائع سرقة بدائرة القسم ومركز شرطة منيا القمح ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيحوادث السرقة.