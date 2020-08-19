مش كله معلن.. خبير عسكري يكشف دور القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات المسلحة هي إحدى القوى الشاملة الخامسة للدولة وتمثل لكل الدول العالم أنها أذرع الشعب، معقبًا: "قواتنا المسلحة دراعنا اليمين والشمال".





وتابع اللواء ناجي شهود، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الإرهاب ليس موجودا في مصر فقط وإنما في 50% من دول العالم، منوهًا أن القوات المسلحة المصرية تحمل على عاتقها مكافحة الإرهاب في مصر وأن تبطش كل محاولات الإضرار وأهداف الإرهاب بالدولة.





وأوضح أن هناك جزءا كبيرا من خطط القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب غير معلن ومعروف، مؤكدًا أن ضربات القوات المسلحة على الإرهاب تتم بصورة متتالية ومستمرة ودون توقف "معندهمش فرصة يرتاحوا ولو ساعة".





ونوه أنه يجب أن يثق الشعب في قواته المسلحة وأنها لن تسمح لأي أحد المساس بأمن وسلام المواطن المصري، وأن الدولة وقواتها المسلحة تشكل سدا منيعا لأي محاولة إرهاب.