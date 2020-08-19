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فن

بدرية طلبة تهنئ جمهورها بالعام الهجري الجديد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرصت الفنانة بدرية طلبة على تهنئة جمهورها بمناسبة العام الهجرى الجديد، وكتبت تهنئة ووجهت دعوات على حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكتبت: "كل سنة وانتم بخير وأتمنى لكم عام هجرى جديد ملئ بستر الله ورضاه ..الله أغفر انا ما مضى في العام الماضى".

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرا في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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