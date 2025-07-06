بحضور لفيف من الأساقفة.. المؤتمر الخامس للجنة الأسرة

نظّمت لجنة خدمة الأسرة – رجال، المنبثقة من اللجنة المجمعية للأسرة، المؤتمر الخامس لإيبارشيات الوجهين البحري والقبلي، بدير القديسة العذراء مريم ببياض بمحافظة بني سويف، في ضيافة نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف.

ٱحْفَظْهُمْ فِي ٱسْمِكَ

أُقيم المؤتمر بمشاركة نيافة الأنبا مكسيموس، مقرر اللجنة المجمعية للأسرة، ونيافة الأنبا بيسنتي، مقرر لجنة خدمة الأسرة – رجال.

جاء المؤتمر هذا العام تحت شعار: “ٱحْفَظْهُمْ فِي ٱسْمِكَ” (يو ١٧: ١١)، وشارك فيه ١٥٠ من الآباء الكهنة والخدام القائمين على خدمة الرجال من مختلف الإيبارشيات.

تناول المؤتمر عددًا من الموضوعات المتنوعة، من بينها:

١-مفاهيم إيمانية تحتاج لتصحيح – ألقاها نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

٢-مهارات في حل المشاكل الزوجية – ألقاها نيافة الأنبا غبريال.

٣-نظرة المسيحية للجسد وتصحيح المفاهيم الخاطئة – ألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص.

٤-كيفية التعامل مع الشخصيات المختلفة – ألقاها نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة.

٥-العناد داخل الأسرة – ألقاها نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

٦-كيفية التعامل مع المدمن وتوجيهه للعلاج والتعافي – ألقاها الأستاذ رامي عادل من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر مجموعات عمل بعنوان “قدسهم في حقك”، قدّمها الآباء سكرتارية المؤتمر.