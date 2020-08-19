جنابري يمنح بايرن ميونخ التقدم بالهدف الأول في شباك ليون بعد 18 دقيقة

وكان فريق ليون حقق مفاجأة بإقصاء منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي من دور ربع النهائي ويسعي لتحقيق الصعود لأول مرة في تاريخه.





علي جانب اخر توحش فريق بايرن ميونخ بعدما حقق بطولة الدوري والكأس ونجح في التأهل الي نصف نهائي المسابقة بعد إقصاء مذل ومهين لفريق برشلونة بنتيجة ثمانية اهداف مقابل هدفين فقط.





وسيواجه الفائز من مباراة ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الالماني فريق باريس سان جيرمان في نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا يوم الأحد الموافق 23 أغسطس علي ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.