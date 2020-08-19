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رياضة

جنابري يمنح بايرن ميونخ التقدم بالهدف الأول في شباك ليون بعد 18 دقيقة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني بالهدف الأول في شباك ليون، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل جنابري هدف التقدم بعد مرور 18 دقيقة من عمر اللقاء.

وكان فريق ليون حقق مفاجأة بإقصاء منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي من دور ربع النهائي ويسعي لتحقيق الصعود لأول مرة في تاريخه. 

علي جانب اخر توحش فريق بايرن ميونخ بعدما حقق بطولة الدوري والكأس ونجح في التأهل الي نصف نهائي المسابقة بعد إقصاء مذل ومهين لفريق برشلونة بنتيجة ثمانية اهداف مقابل هدفين فقط. 

وسيواجه الفائز من مباراة ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الالماني فريق باريس سان جيرمان في نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا يوم الأحد الموافق 23 أغسطس علي ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة. 
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