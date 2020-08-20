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تعليم

إعلان نتيجة اختبار القبول بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:01 ص
مدرسة ايجيبت جولد
مدرسة ايجيبت جولد
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ياســـمين بدوي

أعلنت مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية ، نتيجة اختبار القدرات على موقعها الرسمي على الانترنت.


ويمكن لمن يهمه الامر من الطلاب المتقدمين لمدرسة إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، متابعة الموقع للاستعلام عن نتيجتهم من خلال الضغط هنا



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جدير بالذكر أن مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية ، هي أول مدرسة لتعليم فن صناعة الحلى والمجوهرات في مصر ، وهذه المدرسة لا يتوفر بها وسائل نقل( باصات) للطلاب ، كما أنها لا توفر سكن للطلبة المقيمين بالاماكن البعيدة.


ويتم التقديم في هذه المدرسة إلكترونيا من خلال موقع المدرسة ، ثم يلتزم الطالب بإحضار المستندات المطلوبة يوم اختبار القدرات لتسليمها للمدرسة .


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أما عن شروط القبول في مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية ، فتتمثل في :

ان يكون الطالب حاصل علي شهاده اتمام مرحله التعليم الاساسي للعام الدراسي 2019 : 2020 من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- القليوبية-الجيزة)والحد الادني لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني هو 240 درجة ، وان لايزيد سن الطالب في اول اكتوبر 2020 عن 18 عام ، وان يكون الطالب لائق طبيا ، وان يتمتع الطالب بالجنسية المصرية ، وان يجتاز الطالب اختبارت القدرات والمقابله الشخصية التي تعقد بالمدرسة ، وان يكون الطالب من ابناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- القليوبية- الجيزة).

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