إعلان نتيجة اختبار القبول بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط

أعلنت مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية ، نتيجة اختبار القدرات على موقعها الرسمي على الانترنت.





ويمكن لمن يهمه الامر من الطلاب المتقدمين لمدرسة إيجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، متابعة الموقع للاستعلام عن نتيجتهم من خلال الضغط هنا









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جدير بالذكر أن مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية ، هي أول مدرسة لتعليم فن صناعة الحلى والمجوهرات في مصر ، وهذه المدرسة لا يتوفر بها وسائل نقل( باصات) للطلاب ، كما أنها لا توفر سكن للطلبة المقيمين بالاماكن البعيدة.





ويتم التقديم في هذه المدرسة إلكترونيا من خلال موقع المدرسة ، ثم يلتزم الطالب بإحضار المستندات المطلوبة يوم اختبار القدرات لتسليمها للمدرسة .





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أما عن شروط القبول في مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية ، فتتمثل في :

ان يكون الطالب حاصل علي شهاده اتمام مرحله التعليم الاساسي للعام الدراسي 2019 : 2020 من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- القليوبية-الجيزة)والحد الادني لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني هو 240 درجة ، وان لايزيد سن الطالب في اول اكتوبر 2020 عن 18 عام ، وان يكون الطالب لائق طبيا ، وان يتمتع الطالب بالجنسية المصرية ، وان يجتاز الطالب اختبارت القدرات والمقابله الشخصية التي تعقد بالمدرسة ، وان يكون الطالب من ابناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- القليوبية- الجيزة).