في السعودية.. 9 أنشطة تجارية تدخل اليوم حيز التوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن بدء تطبيق قرار توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70% بدءًا من اليوم وذلك لخفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة.





وأوضح القرار الوزاري أن الأنشطة التسع تتمثل في منافذ بيع (القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضروات، التمور، مواد التنظيف، البلاستيك، الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، بيع المياه والمشروبات، الهدايا والكماليات، المشغولات اليدوية والأثرية، بيع ألعاب الأطفال، اللحوم والأسماك، البيض والألبان والزيوت النباتية، بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب).





كما شمل القرار ايضا عدد من المسميات والوظائف وهي (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).





وذكرت الوزارة السعودية ان القرار يأتي استكمالًا لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطًا اقتصاديًّا في العام الماضي، ومن المنتظر أن يسهم ذلك في ارتفاع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة.





ووفق ماذكرته الوزارة السعودية ان إجمالي ممتهني تلك المهن بلغ قبل صدور القرار 21 ألفًا، لافتاة الي ان القرار سيسهم في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ59%؛ حيث بلغت نسبة توطين تلك الأنشطة قبل تطبيق قرار التوطين 18%، وسيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة لتلك الأنشطة بنسبة 50%.