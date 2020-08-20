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مرأة

بـ 10 صور وكلمات رومانسية .. شاهد دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:25 م
دياب وزوجته
دياب وزوجته
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حياة عبد العزيز
حرص الفنان محمد دياب المشهور باسم "دياب" على تهنئة زوجته هاجر الإبياري بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب دياب بعض الكلمات الرومانسية لزوجته قائلا "كل سنة وكل لحظة وانتى أحلى حاجة فى حياتى كل سنة وانتى معايا وحواليا فى كل حاجة فى حياتى ربنا يخليكى ليا ويقدرنى اسعدك بحبك اوي".

وتتميز زوجة دياب بمجموعة من الإطلالات الجذابة، حيث تتألق بالألوان الزاهية مع متابعة الموضة باستمرار، كما خطفت الانظار بإطلالتها الكاجوال والمتناسقة التي تبرز جمالها.

وتتألق زوجة دياب بتسريحات بسيطة، حيث تعتمد على ترك خصلات شعرها بطريقة بسيطة ومذهلة أعلى الكتف.

كما ظهرت بمجموعة متنوعة من النظارات الشمسية الجذابة على أحدث صيحات الموضة.

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