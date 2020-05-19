AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس كاجوال.. زوجة محمد دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:39 ص
زوجة محمد دياب
زوجة محمد دياب
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت هاجر الإبيارى زوجة الفنان محمد دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.

وخطفت زوجة محمد دياب الأنظار فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تى شيرت قطن مطبوع باللون الرمادى ونسقت معه بنطلون جينز مما منحها إطلالة عصرية بسيطة.

وانتعلت زوجة محمد دياب حذاء مسطحا باللون الابيض، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة المتناسقة مع إطلالتها الكاجوال.

اقرأ إيضا ..

وأكملت زوجة محمد دياب إطلالتها بنظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها، ما منحها إطلالة متكاملة.

واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة عصرية.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بمكياج جذاب .. زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بـ بنطلون جلد لامع .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

شاهد..آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع الشيخ صالح كامل

أحمد موسى يكشف تفاصيل حادث مروع كان سيمنعه من الظهور اليوم

أدعية ليلة القدر للزواج وإنجاب البنين.. رددها وترقب الفرحة

حادثة في منتهى الغرابة.. جسد فتاة بدون جروح داخل بطن تمساح

تركى آل الشيخ لـ عمرو دياب: ما تدينا أرنب نجيب بيه 4 بيوت.. والأخير يرد

تورم في أصابع القدم.. مضاعفات جديدة لفيروس كورونا احذر منها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة محمد دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

بإطلالة بسيطة.. شقيقة محمد رمضان تتألق فى عقد قرانها

بالشراشيب والأحمر النارى.. أروى تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير