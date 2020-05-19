بملابس كاجوال.. زوجة محمد دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

حرصت هاجر الإبيارى زوجة الفنان محمد دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.





وخطفت زوجة محمد دياب الأنظار فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تى شيرت قطن مطبوع باللون الرمادى ونسقت معه بنطلون جينز مما منحها إطلالة عصرية بسيطة.





وانتعلت زوجة محمد دياب حذاء مسطحا باللون الابيض، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة المتناسقة مع إطلالتها الكاجوال.





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وأكملت زوجة محمد دياب إطلالتها بنظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها، ما منحها إطلالة متكاملة.





واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعى.



