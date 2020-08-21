مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلق على حادث تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أمس الخميس، إن عملية التسميم المشتبه بها ضد المعارض الروسي، أليكسي نافالني، مقلقة للغاية، وقد تؤثر على العلاقات الأمريكية الروسية.





وقال أوبراين في حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "نافالني رجل شجاع للغاية. إنه سياسي شجاع جدا لأنه وقف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل روسيا، نحن نصلي له ولعائلته".





وأضاف أوبراين "أمر مقلق بشكل غير عادي، وإذا كان الروس يقفون خلف ذلك.. فسنضع هذا في الاعتبار أثناء كيفية تعاملنا مع الروس مستقبلا".





وقد أقلعت طائرة طبية من ألمانيا، منتصف ليل الخميس، متجهة إلى روسيا بهدف نقل نافالني، الذي دخل في غيبوبة، إلى برلين.





ونافالني، هو محام وناشط سياسي، اكتسب شهرة في روسيا، خاصة في وسائل الإعلام، منذ 2009، كمندد بالفساد، ومنتقد شرس لسياسات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.





واستخدم المعارض مدونته على موقع "لايف جورنال" لتنظيم مظاهرات واسعة النطاق لمعالجة هذه القضايا، كما أنه يكتب مقالات بانتظام في العديد من المنشورات الروسية.





وكانت متحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش، قد أعلنت أنه دخل في غيبوبة بعد شربه كوب شاي "مسمم".



