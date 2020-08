الحياة لا تقاس بعدد من حولك ..أحمد فلوكس يبعث رسالة عبر انستجرام

View this post on Instagram

الحياة لا تقاس بعدد من حولك فليس التفاخر بأن يكون لديك مائة صديق🍃💐 بل أن يكون لديك ذاك الصديق الذي يقف الى جانبك🍃🌹 و يساندك🍃🌷 حين يكون المئات ضدك لا تهتم أبدًا بـ الكم🍃💐 و عدد الأصدقاء 🍃🌹 فهو ليس مزادًا لكي تكون محبوب يكفيك منهم الأصدق