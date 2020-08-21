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فن

الحياة لا تقاس بعدد من حولك ..أحمد فلوكس يبعث رسالة عبر انستجرام

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:16 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد فلوكس قائلا: الحياة لا تقاس بعدد من حولك فليس التفاخر بأن يكون لديك مائة صديق بل أن يكون لديك ذاك الصديق الذي
يقف الى جانبك و يساندك حين يكون المئات ضدك  لا تهتم أبدًا بـ الكم و عدد الأصدقاء  فهو ليس مزادًا لكي تكون محبوب 
يكفيك منهم الأصدق.

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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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