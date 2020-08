الرزق بتاع ربنا.. أحمد فلوكس: اشتغل عشان يجيلك شغل.. شاهد

View this post on Instagram

إشتغل عشان يجيلك شغل ! .. مش هزار لما تخش في مود الشغل و من جواك و من قلبك و عقلك ، هجيلك الشغل ،لو اعدت مستني الشغل و انت بتفكر و مستني مش هيجي الشغل و مش هتيجي $ و طبعًا الرزق ده بتاع ربنا بس إسعى يا عبد ❤️ منقول Roffael zekry