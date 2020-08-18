الرزق بتاع ربنا.. أحمد فلوكس: اشتغل عشان يجيلك شغل.. شاهد

نشر الفنان احمد فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق فلوكس قائلا " إشتغل عشان يجيلك شغل ! .. مش هزار لما تخش في مود الشغل و من جواك و من قلبك و عقلك ، هجيلك الشغل ،لو قضعدت مستني الشغل و انت بتفكر و مستني مش هيجي الشغل و مش هتيجي $
و طبعًا الرزق ده بتاع ربنا بس إسعى يا عبد ".
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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
وعلق فلوكس قائلا " إشتغل عشان يجيلك شغل ! .. مش هزار لما تخش في مود الشغل و من جواك و من قلبك و عقلك ، هجيلك الشغل ،لو قضعدت مستني الشغل و انت بتفكر و مستني مش هيجي الشغل و مش هتيجي $
و طبعًا الرزق ده بتاع ربنا بس إسعى يا عبد ".
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حان وقت الحساب.. أحمد فلوكس يستعرض عضلاته.. شاهد
يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.