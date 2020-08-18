حان وقت الحساب.. أحمد فلوكس يستعرض عضلاته.. شاهد

شارك الفنان أ حمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر احمد فلوكس بالصورة مستعرضا عضلاته وعلق قائلا " حان وقت الحساب".





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.



