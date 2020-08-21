قبل مواجهة مصر المقاصة.. طارق العشري يعلن نتيجة مسحات فريق المصري

كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن سلبية المسحة التي خضع لها قبل لقاء مصر المقاصة المقرر إقامته غدا السبت في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأكد العشري سلبية مسحة كل من أيمن بسيوني مدرب الحراس وعيد الحليم كامل اخصائي التأهيل، في حين ما زال هناك ٩ حالات إيجابية في صفوف الفريق من ضمنهم رباعي حراسة المرمى وإسلام عطية ومحمود وادي .
وكشف المدير الفني للفريق البورسعيدي عن خوض الفريق البورسعيدي لمباراة المقاصة غدا بحارسي مرمى فريق الناشئين ٢٠٠١.
ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من :
حراسة المرمى : حسام عياد ، ايهاب العايدي.
خط الدفاع : اسلام أبو سليمة ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم العراقي ، محمود حمد ، بالإضافة إلى الناشئين أحمد يوسف ، محمد عبد السلام “بندق” ، محمد عبد الخالق “دقدق”.
خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، ايزي ايميكا ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، مفتاح طقطق د، أحمد عادل “ميسي” ، محمد زكريا “شيكا” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، الناشئ زياد فرج.
خط الهجوم : النيجيري أوستين أموتو ، الناشئ محمد الجمل.