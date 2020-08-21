قبل مواجهة مصر المقاصة.. طارق العشري يعلن نتيجة مسحات فريق المصري

كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن سلبية المسحة التي خضع لها قبل لقاء مصر المقاصة المقرر إقامته غدا السبت في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد العشري سلبية مسحة كل من أيمن بسيوني مدرب الحراس وعيد الحليم كامل اخصائي التأهيل، في حين ما زال هناك ٩ حالات إيجابية في صفوف الفريق من ضمنهم رباعي حراسة المرمى وإسلام عطية ومحمود وادي .





وكشف المدير الفني للفريق البورسعيدي عن خوض الفريق البورسعيدي لمباراة المقاصة غدا بحارسي مرمى فريق الناشئين ٢٠٠١.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من :





حراسة المرمى : حسام عياد ، ايهاب العايدي.

خط الدفاع : اسلام أبو سليمة ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم العراقي ، محمود حمد ، بالإضافة إلى الناشئين أحمد يوسف ، محمد عبد السلام “بندق” ، محمد عبد الخالق “دقدق”.





خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، ايزي ايميكا ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، مفتاح طقطق د، أحمد عادل “ميسي” ، محمد زكريا “شيكا” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، الناشئ زياد فرج.



