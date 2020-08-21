AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السراج يشكر الرئيس السيسي على ترحيبه ببيان وقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
قسم الخارجي
وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ترحيبه ببيان المجلس الرئاسي الذي أُعلن فيه عن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا ووقف جميع العمليات العسكرية.

وكتب السراج في تغريدته "أشكر السيد عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكل الدول التي باركت ورحبت ببيان رئيس المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة لاحلال الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا".

وأعلن مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.


ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببياني رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب، الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة.

ودعا صالح إلى أن تكون مدينة سرت مقرًا مؤقتًا لمجلس رئاسي تشكيل قوة شرطة أمنية خاصة من مختلف مناطق ليبيا لتأمين مدينة سرت.

وقال صالح في بيان إنه "يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السياة الوطنية الكاملة".

وأضاف صالح "نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، وسيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي".

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق في بيان إن "تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح".

وأكدت حكومة الوفاق أن "الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

ودعت حكومة الوفاق إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وأضافت حكومة الوفاق في بيانها "يجب استئناف انتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية".

وتابعت "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان الليبي: أرحب بدعوة السراج لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

البرلمان الليبي: لم نتفق مع حكومة الوفاق على تحويل سرت منطقة منزوعة السلاح

واشنطن عن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة

بعد مبادرة وقف إطلاق النار.. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف التصدير

ترشيحاتنا

كان نايم في حضني واتغدر بيه.. والد العريس المذبوح قبل زفافه يروي تفاصيل الجريمة

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

عميد تربية رياضية كفر الشيخ: طلابنا لابد ألا يكون بهم عيوب خلقية.. وأحمد عمر سيبدع في أي كلية نظرية أخرى

بملابس كاجوال.. درة تستعرض أناقتها على إنستجرام

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

AdvertisementS

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

مسئول بحكومة الوفاق: لولا دعم مصر لما تم وقف إطلاق النار في ليبيا

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

إيه الغلط فى كلامى عن الأهلي.. نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي بالمستندات

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

بـ فستان قصير مطرز .. بوسي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

في الجيم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية