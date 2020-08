بصورة نادرة.. مجدي الهواري يستعيد ذكريات فيلم الناظر | شاهد

View this post on Instagram

صباح الخير 🙏 زي النهارده من عشرين سنه . #جمهور فيلم #الناظر يحتفل 🥳 بمرور عشرين سنة علي نزول الفيلم 🤗 وكانه امبارح .وكانه حلم . وكانه تاريخ . وكانه فضل من الله سبحان وتعال 🙏 رحم الله #علاءولي_الدين. وعم #حسن_حسني الفاتحة 🙏