بصورة نادرة.. مجدي الهواري يستعيد ذكريات فيلم الناظر | شاهد

شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره صورة من كواليس فيلم "الناظر"، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهر في الصورة عدد كبير من النجوم المشاركين في الفيلم، منهم الفنان حسن حسني، علاء ولي الدين، هشام سليم، وأحمد حلمي، وغيرهم.







وعلق مجدى الهوارى على الصورة قائلًا "صباح الخير 🙏زي النهارده من عشرين سنه #جمهور فيلم #الناظر يحتفل 🥳 بمرور عشرين سنة علي نزول الفيلم 🤗 وكانه امبارح .وكانه حلم . وكانه تاريخ . وكانه فضل من الله سبحان وتعال 🙏رحم الله #علاءولي_الدين. وعم #حسن_حسني الفاتحة 🙏".





"الناظر" من إنتاج عام 2000، شارك في بطولته علاء ولي الدين، أحمد حلمي، هشام سليم، حسن حسني، محمد سعد، حجاج عبد العظيم، وهو عمل من إخراج شريف عرفة، وإنتاج مجدي الهواري.​

