AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مفاجأة بسّومي ليا.. تامر حسني يوجه رسالة لزوجته بعد احتفالها بعيد ميلاده.. شاهد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
وجه الفنان تامر حسني رسالة لزوجته بسمة بوسيل بعد إحتفالها بعيد ميلاده برفقة نجوم الفن.


وكتب تامر حسني، عبر حسابه على "إنستجرام": "مفاجأة بسومي ليا، الف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس، و كل الشكر للناس الجميله اصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأة، وطبعًا بشكر الناس اللي عملوا التورته الجميله دي".


وكان الفنان تامر حسني قد احتفل بعيد ميلاده برفقة زوجته المغربية بسمة بوسيل، مجموعة من اصدقائه  والذي صادف الاحد الماضي.



وظهرت بسمة بوسيل في عيد ميلاد باطلالة كاجوال  مرتدية شورت جينز و توب فوشيا ، وترقص  مع تامر حسني على انغام " كل سنة وانت طيب".



من جهة أخرى، أعلن الفنان تامر حسنى عن انتهاء تسجيل ألبومه الجديد ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وشارك الفنان تامر حسنى فى بطولة فيلم "الفلوس" بطولة الفنانة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل زوجة تامر حسني على السوشيال ميديا

بالقناع.. إطلالة غامضة لـ بسمة بوسبل عبر إنستجرام

تامر حسني: ربنا رزقني بجمهور زي أهلي

بهذه الطريقة احتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد تامر حسنى

بـ تي شيرتات تحمل صورته .. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني بعيد ميلاده

كلاسيكي وكاجوال .. صور تبرز شياكة تامر حسني في عيد ميلاده

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك.. شريف عبد المنعم يتوقع نتيجة مباراة القمة 120

الأول على الثانوية الأزهرية: لن ألتحق بالطب وأفضل كلية العلوم .. فيديو

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

بصورة نادرة.. مجدي الهواري يستعيد ذكريات فيلم الناظر | شاهد

كيفية وفضل صلاة التسابيح.. فيديو

مصطفى بكري بعد وقف إطلاق النار في ليبيا: كثيرون يريدون خطف إنجاز إعلان القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار غير متوقعة لـ زيادة الوزن على عظام الجسم.. تعرف عليها

النساء أكثر المصابين.. 3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور