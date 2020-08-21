مقترح برلمانى لتغليظ عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات العامة

اقترحت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على الأشخاص الذين يسيرون بدون ارتدى الكمامة الطبية أو القماشية، مشيرة إلى أن اتباع الإجراءات الاحترازية هو الحل الوحيد للتخلص من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".





وأوضحت "ثابت"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن عودة الحياة لطبيعتها لا يعني انتهاء زمن الكورونا بل يعبر عن التعايش مع الأمر الواقع والتسليم بحقيقة وجود هذا الفيروس مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحمي من الإصابة به، لافتة إلى أن الفيروس قد يتحور أو يعود لقوته مرة أخرى في الفترة المُقبلة.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري يعي تمامًا خطورة الموقف خاصة وأنه يمس حياتهم بشكل مباشر، قائلة: "الأعداد عندنا بدأت تقل بشكل كبير لكن لازم نحافظ على التباعد الاجتماعي ونفتكر دايمًا إن في التباعد حياة".





وتابعت: "الإجراءات دي مش بس لكورونا في أمراض كتير بتتنقل بالتلامس ولازم نحافظ على نفسنا ونغير من سلوكيات وأساليب حياتنا".





يذكر أن الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، أكد أنه سيتم افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الإثنين القادم وتشمل حديقة الحيوان بالجيزة ، وحديقة الأورمان ، وحديقة الأسماك.





يذكر أن القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لعدد من التعديلات، تمت الموافقة عليها حيث تتضمن إضافة المادة (20 مكررًا).





وتنص هذه الإضافة على أنه لمنع انتشار أمراض القسم الأول، ومنها كورونا بقرار من وزير الصحة أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل استخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.





ويعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، لذلك من يخالف تعليمات إرتداء الكمامات سيكون معرض لتطبيق عقوبة الغرامة من 300 لـ5 آلاف جنيه.