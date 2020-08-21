AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مقترح برلمانى لتغليظ عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات العامة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:24 م
عقوبة عدم ارتداء
عقوبة عدم ارتداء الكمامة
Advertisements
القسم السياسي
اقترحت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على الأشخاص الذين يسيرون بدون ارتدى الكمامة الطبية أو القماشية، مشيرة إلى أن اتباع الإجراءات الاحترازية هو الحل الوحيد للتخلص من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩". 

وأوضحت "ثابت"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن عودة الحياة لطبيعتها لا يعني انتهاء زمن الكورونا بل يعبر عن التعايش مع الأمر الواقع والتسليم بحقيقة وجود هذا الفيروس مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحمي من الإصابة به، لافتة إلى أن الفيروس قد يتحور أو يعود لقوته مرة أخرى في الفترة المُقبلة. 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري يعي تمامًا خطورة الموقف خاصة وأنه يمس حياتهم بشكل مباشر، قائلة: "الأعداد عندنا بدأت تقل بشكل كبير لكن لازم نحافظ على التباعد الاجتماعي ونفتكر دايمًا إن في التباعد حياة". 

وتابعت: "الإجراءات دي مش بس لكورونا في أمراض كتير بتتنقل بالتلامس ولازم نحافظ على نفسنا ونغير من سلوكيات وأساليب حياتنا". 

يذكر أن الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، أكد أنه سيتم افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الإثنين القادم وتشمل حديقة الحيوان بالجيزة ، وحديقة الأورمان ، وحديقة الأسماك.

يذكر أن القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لعدد من التعديلات، تمت الموافقة عليها حيث تتضمن إضافة المادة (20 مكررًا).

وتنص هذه الإضافة على أنه لمنع انتشار أمراض القسم الأول، ومنها كورونا بقرار من وزير الصحة أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل استخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن  يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.

ويعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، لذلك من يخالف  تعليمات إرتداء الكمامات سيكون معرض لتطبيق عقوبة الغرامة من 300 لـ5 آلاف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصام القاضي: قانون الأمراض المعدية فرض غرامات لمواجهة استهتار بعض المواطنين

غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون الأمراض المعدية

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة منع دفن موتى كورونا بقانون الأمراض المعدية

غرامة 10 آلاف جنيه لمخالفات السايس.. و5000 للمخلين بالاجراءات الاحترازية

بعد تصديق الرئيس.. غرامة 5000 جنيه لمخالفة قانون الأمراض المعدية

بعد تصديق الرئيس.. السجن وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة منع دفن الموتى

ترشيحاتنا

طبيب يحذر من أقراص للصداع يستخدمها المصريون تسبب الفشل الكلوي والكبدي.. فيديو

بـ جنيه واحد.. 3 طرق منزلية لعلاج آلام القدم

رئيس البرلمان الليبي: بيان وقف إطلاق النار منبثق من إعلان القاهرة

تقودها خمسينية.. القبض على شبكة دعارة ببني مزار في المنيا

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

سيد عبد الحفيظ يعلن نتيجة مسحة الأهلي قبل مواجهة الزمالك فى القمة 120

AdvertisementS

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور

اجتماع مفاوضات سد النهضة.. اللجنة الفنية القانونية تبدأ عملها من اليوم إلى الجمعة المقبلة

"الصحة العالمية" تكشف الموعد المحتمل للقضاء على فيروس كورونا

بـ التايجر القصير.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

جامعة كفر الشيخ: علاج الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر على نفقتنا.. فيديو

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة بدءا من مساء اليوم

مسئول بحكومة الوفاق: لولا دعم مصر لما تم وقف إطلاق النار في ليبيا

طبيب يحذر من أقراص للصداع يستخدمها المصريون تسبب الفشل الكلوي والكبدي.. فيديو

أخبار الفن.. مطرب رمضان جانا يدخل السجن دعما للزمالك.. وأسلحة عزت أبو عوف.. وخطوبة ابنة مدحت العدل

أول تحرك من البرلمان ضد مسئولي كلية تربية رياضية بسبب طالب التنمر

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما يغلى.. طريقة تخزين الليمون دون تغير طعمة

تجمع بين الأناقة والبساطة.. 10 صور لزوجة تامر حسني برفقته

بدون أدوية.. علاج هشاشة العظام في 3 خطوات