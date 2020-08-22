عائشة بن احمد تكشف أحب الأكلات المصرية إلى قلبها

حلت الفنانة عائشة بن أحمد، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء دي إم سي، والمذاع عبر قناة دى إم سي، للحديث عن أخر أعمالها فيلم توأم روحي وأعمالها القادمة وبعض من جوانب حياتها الشخصية.





وقالت بن أحمد، إن ردود فعل فيلم توأم روحي فاقت توقعاتها ولم تتوقع النجاح الكبير الذى حققه حتى الآن، والتعليقات الإيجابية التي رأتها من فنانين ونقاد وغيرهم.





ونوهت عائشة إلى أن اختياراتها للأعمال دائما ما تكون صعبة، حيث إنها في بعض الأحيان تكون جبانة وخائفة ولا بد من دراسة كل خطوة تقوم بها.





ولفتت إلى أنها لا تحب اللحوم وتحب أكل الكشرى والمسقعة بدون لحمة ولم تحب الملوخية، على حد وصفها.