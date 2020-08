حلويات الموسم.. ويزو توجه رسالة دعم لطاقم عمل "صباحية مباركة"

View this post on Instagram

حلويات الموسم وكل موسم مبروك مسرحيه صباحيه مباركه ربيع اوس اوستي مجهود عظيم كل الكاست هايل هايل هايل وربنا يوفئكو وتنجحو وتكسرو الدنيا كمان وكمان وطبعا استاذ اشرف عبد الباقي استاذى شكرا للمسرحيه الجامده اوى دي ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️