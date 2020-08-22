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فن

حلويات الموسم.. ويزو توجه رسالة دعم لطاقم عمل "صباحية مباركة"

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:26 ص
طاقم عمل صباحية مباركة
طاقم عمل صباحية مباركة
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ميرنا محمود
احتفلت نجمة مسرح مصر ويزو، بطاقم عمل مسرحية "صباحية مباركة " عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ويزو صور لها برفقة طاقم عمل المسرحية و كتب معلقة علي الصورة  : حلويات الموسم وكل موسم مبروك مسرحيه صباحيه مباركه ربيع اوس اوستي مجهود عظيم كل الكاست هايل هايل هايل وربنا يوفئكو وتنجحو وتكسرو الدنيا كمان وكمان وطبعا استاذ اشرف عبد الباقي استاذى شكرا للمسرحية الجامدة اوى دى. 

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يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت" ، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول.

وشاركت  ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر".
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