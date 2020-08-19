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فن

لوك جديد.. ويزو تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:28 ص
ويزو
ويزو
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محمد بدران

شاركت نجمة مسرح مصر ويزو،  صورة جديدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ويزو ، بإطلالة أنيقة ورقيقة بتيشيرت باللون الابيض والازرق، وتركت شعرها بطريقة عشوائية نالت إعجاب متابعيها.

ووضعت ويزو  لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون الأحمر وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو واختارت اللون الروز الهادي لإبراز جمال عينيها مع الآيلاينر.

يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت" ، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول.

وشاركت  ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر". 

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