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رياضة

رونالدو يخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:27 م
الظاهرة رونالدو
الظاهرة رونالدو
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إسراء أشرف
أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدو نازاريو، دخوله العزل بشكل تطوعي بجانب عائلته، بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد، رغم أن نتيجة الاختبار الذي خضع له كانت سلبية.

واعتذر "رونالدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن عدم استضافة فعالية كان يعتزم تنظيمها في منزله، بالتعاون مع مصرف سانتاندير الإسباني، وبعض وسائل الإعلام الرياضية، بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا، الأحد، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وكتب رونالدو "على مدار هذا الأسبوع تلقيت نبأ إصابة شخص خالطته أنا وعائلتي بكورونا".

وأضاف "قررنا على الفور الخضوع لاختبارات وجاءت نتيجتها سلبية، ولكننا فضلنا تجنب هذه الفعالية تماشيا مع توصيات السلطات الصحية في إسبانيا".

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