القمة 120.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في لقاء القمة 120 بالدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الزمالك أمام الأهلي على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري.





ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بالتشكيل التالي أمام الأهلي:





حراسة المرمي: محمد أبوجبل





خط الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود علاء والونش وحازم إمام





خط الوسط: طارق حامد و فرجاني ساسي و زيزو وأوباما و أشرف بن شرقي





خط الهجوم: مصطفي محمد



