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أخبار العالم

الاثنين .. حكومة نتنياهو تواجه اختبارا لسحب الثقة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت كتل المعارضة بالبرلمان الاسرائيلي "الكنيست"، اليوم السبت، عن اعتزامها تقديم اقتراح بسحب الثقة البناءة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الاثنين المقبل.


جدير بالذكر أنه إذا لم يتم إقرار الموازنة حتى يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يتم حل الكنيست الثالث والعشرين، وتتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة.


وإذا حصل الاقتراح على دعم 61 عضوا من أصل 120 عضوا، سيتم استبدال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بدون اللجوء إلى حل الكنيست.


وفي إطار ما يطلق عليه سحب الثقة البناء، يجب الإعلان عن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل.


ودعت عضو الكنيست تمار زندبرج، زعيمة كتلة ميرتس، حزب كاحول لفان إلى الانضمام للمبادرة التي يمكن أن تحول دون الذهاب للانتخابات.


وقالت زندبرج: "أدعو كاحول لفان إلى دعم مبادرة سحب الثقة البناءة، من أجل منع الذهاب للانتخابات، والإطاحة بنتنياهو".
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