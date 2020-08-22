النواب الأمريكي يستعد لتمرير مشروع قانون يتعلق بعملية التصويت بالبريد

يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، السبت، على معونة مالية بنحو 25 مليار دولار لجهاز البريد الأمريكي، ويمنع أي تغييرات في سياسات الخدمات البريدية تتسبب في حدوث تأخير، وسط مخاوف من أن الاقتراع عبر البريد يمكن أن يؤثر على الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 3 نوفمبر.





ومن المتوقع أن يمرر المجلس على نطاق واسع مشروع قانون طوارئ اطلق عليه قانون "التسليم من أجل أمريكا" في جلسة نادرة دعت إليها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وفقا لوكالة "رويترز".





مع بدء الجلسة، توقع الديمقراطيون أن يصوت بعض الجمهوريين في مجلس النواب لصالح مشروع القانون. لكن من غير المرجح أن يتم ذلك في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.





ومع توقعات بزيادة نسب التصويت عبر البريج بسبب جائحة كورونا، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلق الديمقراطيين من خلال إدانته المتكررة لعمليات الاقتراع عبر البريد باعتبارها مصدرًا محتملًا للاحتيال.





فيما علق مدير مكتب البريد العام لويس ديجوي مؤخرًا إجراءات خفض التكاليف التي أدت إلى تباطؤ عمليات التسليم في الأسابيع الأخيرة.





ومن المتوقع أن يمنع مشروع قانون مجلس النواب مدير البريد من اتخاذ إجراءات حتى بعد نهاية شهر يناير المقبل أو نهاية حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.





بدورها، قالت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني معدة مشروع القانون إن تلك التغييرات تتسبب في تأخير كبير، ما يهدد فعالية خدمة البريد ويقوض الديمقراطية.





ولا يزال يتعين أن يقر القانون مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ثم يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب ليدخل القانون حيز التنفيذ.





ويرفض ديجوي الاتهامات بأن الإجراءات التقشفية التي يتخذها يمكن أن تعيق الانتخابات، متعهدا بأن الأصوات التي يتم إرسالها عبر البريد يمكن أن تصل في الوقت المحدد.