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رياضة

أمير مرتضى: لم نهرب من القمة في الدور الأول وفضلنا عدم خوضها بسبب الاحتقان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:07 ص
امير مرتضى
امير مرتضى
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يسري غازي
قال أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لم ينسحب من لقاء القمة في الدور الأول يوم 24 فبراير. 


وأكد أمير مرتضى في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فضلنا عدم خوض اللقاء باللاعبين الكبار وذلك بسبب الاحتقان بين اللاعبين بعد الخناقة في لقاء السوبر ووجود مشادات بين اللاعبين".


وتابع: "أردد ذلك الكلام ونحن قمنا بالفوز اليوم، كمان لما قررنا عدم استكمال الدوري بسبب كورونا كان خوفا على لاعبينا وليس بسبب الخوف من استكمال المسابقة".
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