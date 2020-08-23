أشرف صبحي: الرئيس السيسي اهتم ببروتوكول الدراجات وأسعارها.. دور الرياضة في القضاء على فيروس كورونا.. وأهلا وسهلا بالاستثمار في مصر

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:

- الرئيس السيسي اهتم ببروتوكول الدراجات وأسعارها

- لم يتخيل أحد إعلان الصحة العالمية مصر خالية من فيروس سي

- دور الرياضة في القضاء على فيروس كورونا

- بعد 2014 مصر بدأت تظهر لها رؤية وخطط تنمية

- مبادرة البنك المركزي والبنوك نشأت لمساعدة الشباب

- أ هلا وسهلا باي مستثمر في مجال الرياضة في مصر





قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الإعلام مهم جدا ويوضح الكثير من الأنشطة، مؤكدا ان الافتتاحات التي تقوم بها الدولة مهمة جدا حتي لتطوير الدولة المصرية.





وأضاف أشرف صبحي خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن التطوير الذي يحدث الان يساعد الأجيال القادمة في تغيير التفكير، موضحا أن المشروعات القومية التي تؤسس في مصر للمحافظة على بنية المجتمع لتغيير أسلوب الحياة والسلوك.



وتابع أن فيروس كورونا عمل على تحريك العالم، مؤكدا أن الرياضة تعمل على زيادة جهاز المناعة، مضيفا أن الرياضة تعمل على زيادة الدورة الدموية وتساعد على تكوين جيوش من كرات الدم البيضاء والحمراء التي تدافع عن الانسان .





وقال إن مبادرة الدراجات ليس الهدف منها ركوب "العجل" وإنما للحفاظ على الصحة والعمل علي زيادة المناعة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع علي ان تقوم بتجميع "العجل" في مصر.



