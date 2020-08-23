AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أشرف صبحي: الرئيس السيسي اهتم ببروتوكول الدراجات وأسعارها.. دور الرياضة في القضاء على فيروس كورونا.. وأهلا وسهلا بالاستثمار في مصر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:16 ص
وزير الرياضة
وزير الرياضة
Advertisements
قسم التوك شو
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:
- الرئيس السيسي اهتم ببروتوكول الدراجات وأسعارها
- لم يتخيل أحد إعلان الصحة العالمية مصر خالية من فيروس سي
- دور الرياضة في القضاء على فيروس كورونا
- بعد 2014 مصر بدأت تظهر لها رؤية وخطط تنمية 
 مبادرة البنك المركزي والبنوك نشأت لمساعدة الشباب
- أهلا وسهلا باي مستثمر في مجال الرياضة في مصر 

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الإعلام مهم جدا ويوضح الكثير من الأنشطة، مؤكدا ان الافتتاحات التي تقوم بها الدولة مهمة جدا حتي لتطوير الدولة المصرية.

وأضاف أشرف صبحي خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن التطوير الذي يحدث الان يساعد الأجيال القادمة في تغيير التفكير، موضحا أن المشروعات القومية التي تؤسس في مصر للمحافظة على بنية المجتمع لتغيير أسلوب الحياة والسلوك.

وتابع أن فيروس كورونا عمل على تحريك العالم، مؤكدا أن الرياضة تعمل على زيادة جهاز المناعة، مضيفا أن الرياضة تعمل على زيادة الدورة الدموية وتساعد على تكوين جيوش من كرات الدم البيضاء والحمراء التي تدافع عن الانسان .

وقال إن مبادرة الدراجات ليس الهدف منها ركوب "العجل" وإنما للحفاظ على الصحة والعمل علي زيادة المناعة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع علي ان تقوم بتجميع "العجل" في مصر.

ونوه إلى أن هناك نوعين من الدراجات ويمكن تقسيطها، متابعا أننا نعمل حاليا على عودة العادات الصحية السليمة بشكل حديث.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم ببروتوكول الدراجات واسعارها، منوها إلى أن  تنمية المشروعات والشركات الناشئة ضرورة لأنها هي القاطرة الاقتصادية.

وتابع أن مبادرة البنك المركزي والبنوك نشأت لمساعدة الشباب وهذا لأن الشباب يخاف من الحصول على القروض لأنه ارتبط بالسجن ونعمل على إزالة ذلك، واهلا وسهلا باي مستثمر في مجال الرياضة في مصر.

واستطرد أنه لم يكن يتخيل أحد أن منظمة الصحة العالمية تعلن ان مصر لايوجد بها وباء فيروس سي بعد تفشيه وهذا نتائج ما يحدث في مصر من مشروعات ضخمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة: تقديم موعد عودة الدوري يوما واحدا

بأسعار مخفضة.. وزير الرياضة: بدأنا التنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس بالتوسع في طرح الدراجات

مبادرة الرئيس السيسي لممارسة رياضة الدراجات تغزو العالم

مبادرة رئيس الجمهورية.. تعرف على تاريخ رياضة الدراجات

أشرف صبحي يوضح دور الرياضة في القضاء على فيروس كورونا ..فيديو

500 جنيه| وزير الرياضة: الرئيس السيسي اهتم ببروتوكول الدراجات وأسعارها..فيديو

ترشيحاتنا

هنيدي يسخر من هزيمة الأهلي: مارضتش أزود عشان شعور الزملاء

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

برفقة والدتها.. كنزي عمرو دياب بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

سائق يدخن الشيشة أثناء قيادة السيارة في السعودية.. فيديو

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

ميدو بعد خسارة الأهلي القمة 120: سيد عبدالحفيظ "فكهاني كلام"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يدخن الشيشة أثناء قيادة السيارة في السعودية.. فيديو

مجزرة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين

من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور