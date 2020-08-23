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فن

بصورة جديدة لها.. رشا مهدى تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة رشا مهدى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وعلقت رشا مهدي قائلة: "الحياة غنوة محلا أنغامها ارقصوا وغنوا وانسوا همومها".


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وكان آخر أعمال رشا مهدي الفنية، مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغيير اسمه من "اطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي. 


مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

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