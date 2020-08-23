يملكها مغني أمريكي.. موجة غضب عالمية بسبب أحذية رياضية تحمل أسماء ملائكة الإسلام





اثار مغني الراب الامريكي كاني ويست حالة من الجدل الواسعة بسبب إطلاق اسم ملائكة الاسلام "عزرائيل " و " اسرافيل" على احدث تشكيلة جديدة للاحذية الرياضية لماركته العالمية yeezy.





واتهم رواد سوشيال ميديا كاني ويست بأنه يسيء للدين الاسلامي ، مطالبين بضرورة تغيير الاسم على الفور وتقديم شركة اداديس العالمية اعتذاراً رسميا للمسلمين حول العالم لانها تشارك في تخزين الاحذية.





وجاءت تعليقات رواد سوشيال ميديا عبر موقع تويتر : "ليس مسموحا بالاهانة الى رموز الاديان الاخري وهذا الخطأ غير مسموح به".





وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.





واتهم كاني ويست زوجته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.







