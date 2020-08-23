يخلق شعورا بالتمييز.. برلماني يطالب بتعليق قرار عدم وصول قطارات الصعيد إلى القاهرة

طالب النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بتأجيل قرار وزارة النقل بشأن عدم وصول قطارات الوجه القبلي إلى محطة رمسيس واستبدالها بمحطة جديدة "محطة بشتيل".





وقال النائب إبراهيم نظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عدم ربط قطارات الصعيد بالعاصمة، يخلق شعور لدى أهالي الصعيد بوجود تفرقة وتمييز، كما أنه عدم وصول قطارات الصعيد إلى رمسيس يجعل هناك بعد في المسافات بين مكان الوصول ومكان العمل، مما يخلق أيضا شعور نفسي سئ، مناشدا وزارة النقل بمراجعة القرار.





وأضاف عضو مجلس النواب أنه إذا كان الغرض من عدم وصول قطارات الصعيد إلى القاهرة، لتقليل الزحام، فإنه يمكن الانتظار لما بعد الإنتقال للعاصمة الإدارية، حيث إن الزحام سيقل إلى درجة كبيرة، ويمكن مراجعة القرار.





وكان عدد من النواب قد تقدم بطلب إحاطة لوزير النقل، بشأن قرار عدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة رمسيس.





كان وزير النقل، كامل الوزير، قد أكد ضرورة تخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس، وذلك بنقل قطارات الصعيد إلى منطقة الجيزة، وهو ما يتم الآن بإنشاء المحطة ببشتيل، وهي منطقة مخدومة بـ4 طرق (السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو) مضيفا أن بها مولًا تجاريًا كبيرًا وورشًا ومناطق استثمارية وروعي في تصميمها الشكل الفرعوني.





وأشار إلى أنَّ قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى، وأكد أنه يتمّ إنشاء مجمع متكامل بجوار المحطة، وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.