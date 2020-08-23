كلها طبيعية.. أفضل خلطة لترطيب الجسم

يحتاج الجسم لترطيب مستمر سواء في الشتاء أو الصيف ، وهناك العديد من منتجات العناية بالجسم و البشرة ، لكن الأفضل استبدالها بالوصفات الطبيعية و الزيوت التي تعمل على ترطيب الجسم بشكل فعال وسريع .





نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بوصفة طبيعية مميزة يمكنك تحضيرها لترطيب الجسم وهي ..





المكونات :

ملعقة زبدة الشيا

ملعقتين زيت اللوز

ملعقة زيت شجرة الشاي

ملعقة زيت بذور الجذر

ملعقة زيت اللافندر

ملعقة زيت روزماري





قومي بوضع ملعقة من زبدة الشيا في وعاء حراري، واتركيها الوقت الذي تحتاجه حتى تذوب في النار قليلا بعد ذلك قومي بإضافة زيت اللوز





اتركي الخليط جانبا حتى يفقد حرارته ويبرد





قومي بمزج الخليط مع زيت شجرة الشاي، وزيت بذور الجزر، إضافة زيت اللافندر، وزيت الروزماري









بعد الاستحمام، دلكي بشرتكِ بلطف وبحركات دائرية بالخليط





اتركيه حتى يمتصه الجسم واستخدميه بعد كل استحمام.



