أهم الأخبار.. بايرين ميونيخ بطلا لدوري أبطال أوروبا .. انهيار عقار فى طنطا .. خطورة مرض مؤمن زكريا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية:









بايرن ميونخ يفوز على باريس سان جيرمان 1 - 0 ويتوج بطلا لـ دوري أبطال أوروبا

فاز نادي بايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السيطرة على حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة ..صور

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل مدرسة حكومى أمام حديقة الفسطاط بمصر القديمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





انهيار عقار سكني بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين.. صور

شهدت منطقة شارع طه الحكيم التابعة لحى اول طنطا بمحافظة الغربية انهيار مفاجئ لعقار سكني.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ده مش بوس ده تحرش.. متابعة تتنمر على صورة كريم فهمي وابنته

دخل فانز الفنان كريم فهمي في مشادة مع متابعة له على موقع انستجرام بعدما قامت بالتعليق على صورته مع ابنته نعومي، قائلة: "ده مش بوس ده تحرش".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أصاب جنودا في حرب الخليج.. طبيب يكشف خطورة مرض مؤمن زكريا ..فيديو

قال الدكتور محمود حميدة، أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، أول طبيب معالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا، إن خطورة مرض "التصلب الجانبي الضموري" المصاب به "زكريا"، تكمن في ندرة حدوثه وأسبابه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد أنباء الهجوم على سرت.. دفاع النواب تطالب بتسليم السلطة للبرلمان الليبى

اضغط هنا. قال يحيى الكدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر والجيش الوطنى الليبى لن يقفوا مكتوفى الايدى حال إصدار قرار شن هجوم على مدينة سرت.. للمزيد من التفاصيل





بعد إصابته في مباراة القمة 120.. وليد سليمان يزور محمد عبد الشافي في المستشفى

حرص وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك في المستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بسبب بوستاته على فيسبوك.. وزير الأوقاف: نقل عبد الله رشدي لباحث دعوة ومنعه من صعود المنبر

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة عبدالله محمد رشدي محمد إمام وخطيب ثان بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام أول اعتبارا من ۲۰۲۰/ ۸ /۲۳م، لصالح العمل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الجيش الليبي: تركيا وحكومة الوفاق قررتا شن هجوم على سرت

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اجتمع اليوم بقيادات من حكومة الوفاق، واتخذوا قرار شن هجوم على مدينة سرت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الجيش الليبي يعلن اقتراب سفن تركية من سرت

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إنه تم رصد سفن حربية تركية تتجه نحو مدينة سرت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لرئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة