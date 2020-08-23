أصاب جنودا في حرب الخليج.. طبيب يكشف خطورة مرض مؤمن زكريا ..فيديو

قال الدكتور محمود حميدة، أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، أول طبيب معالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا، إن خطورة مرض "التصلب الجانبي الضموري" المصاب به "زكريا"، تكمن في ندرة حدوثه وأسبابه.





وأضاف "حميدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "صعوبة هذا المرض تكمن في عدم وجود سبب يقيني للإصابة به، حيث يصاب به حوالي 5 آلاف حالة سنويا على مستوى العالم".





وتابع الطبيب المعالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا، يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة في المخ والحبل الشوكي، ويؤدي إلى ضمور في العضلات، لافتا إلى أنه عام 1991 أثناء حرب الخليج، لوحظ إصابة مجموعة من الجنود بهذا المرض، أكثر من غيرهم مجندين فى مناطق أخرى.





وأوضح أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، أنه تم ترجيح إصابة الجنود فى حرب الخليج بمرض "التصلب الجانبي الضموري" نتيجة تعرضهم لعناصر من الأملاح الثقيلة، أو تعرضهم لزيادة فى التدريبات.





وأشار الدكتور محمود حميدة، إلى أن "لو جيرج" لاعب كرة البيسبول الأمريكى من أشهر الذين أصيبوا بنفس مرض مؤمن سليمان.



