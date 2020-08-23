AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أصاب جنودا في حرب الخليج.. طبيب يكشف خطورة مرض مؤمن زكريا ..فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:21 م
اللاعب مؤمن زكريا
اللاعب مؤمن زكريا
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور محمود حميدة، أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، أول طبيب معالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا، إن خطورة مرض "التصلب الجانبي الضموري" المصاب به "زكريا"، تكمن في ندرة حدوثه وأسبابه.

وأضاف "حميدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "صعوبة هذا المرض تكمن في عدم وجود سبب يقيني للإصابة به، حيث يصاب به حوالي 5 آلاف حالة سنويا على مستوى العالم".

وتابع الطبيب المعالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا، يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة في المخ والحبل الشوكي، ويؤدي إلى ضمور في العضلات، لافتا إلى أنه عام 1991 أثناء حرب الخليج، لوحظ إصابة مجموعة من الجنود بهذا المرض، أكثر من غيرهم مجندين فى مناطق أخرى.

وأوضح أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، أنه تم ترجيح إصابة الجنود فى حرب الخليج بمرض "التصلب الجانبي الضموري" نتيجة تعرضهم لعناصر من الأملاح الثقيلة، أو تعرضهم لزيادة فى التدريبات.

وأشار الدكتور محمود حميدة، إلى أن "لو جيرج" لاعب كرة البيسبول الأمريكى من أشهر الذين أصيبوا بنفس مرض مؤمن سليمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري

المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري.. أبرز أعراضه وطرق علاجه وأسبابه مجهولة

كيف يؤثر ضمور المخ على جسم الإنسان ؟

بعد إصابة مؤمن زكريا به.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري

فيديوجراف.. التصلب الضموري.. مرض مؤمن زكريا.. تفاصيل أعراضه ومضاعفاته

فيديوجراف.. حرائق متكررة بشقة في شبرا.. والسبب غريب

ترشيحاتنا

الخسائر تتواصل.. الإصابة تبعد وليد سليمان عن مران الأهلي

خوفا من غدر الزمان .. نجوم الفن يقتحمون عالم البيزنس من أوسع أبوابه

رضا عبد العال لمجلس إدارة النادي الأهلي: كرة القدم ملهاش كبير.. فيديو

بعد كارثة الزمالك .. حقيقة تراجع الأهلي عن تمديد عقد مروان محسن

أكذوبة اكتشاف الغاز.. أسامة كمال يكشف تاريخ فضائح أردوغان في البحر المتوسط

الإفتاء تحسم الجدل حول التمسح بمقامات آل البيت والأولياء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المواطنون يتحدون كورونا على شواطئ رأس البر.. شاهد

بدون تكاليف.. 3 وصفات مختلفة لتلميع وتنظيف صواني التقديم

لو متعافي من كورونا.. أهم الخطوات الواجب اتباعها للعودة للحياة الطبيعية