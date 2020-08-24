والد مروان محسن: خايف على ابني يجراله حاجة.. والأهلي لم يفعل العقد الجديد

قال الكابتن محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ابنه يتعرض لهجوم عنيف.





وأكد والد مروان محسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "انا خايف على ابني يجراله حاجة وساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم ايه".





وتابع: "ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة؟".





وأضاف: "مروان محسن وقع للأهلي من جديد ولو لم يتم تفعيل العقد فهما حرين".





وتابع: "ابني اهلاوي ويعشق الكيان الأحمر ولو عايز يروح الزمالك أو بيراميدز كان راح".