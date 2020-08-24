AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

والد مروان محسن: خايف على ابني يجراله حاجة.. والأهلي لم يفعل العقد الجديد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال الكابتن محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ابنه يتعرض لهجوم عنيف.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "انا خايف على ابني يجراله حاجة وساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم ايه".

وتابع: "ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة؟".

وأضاف: "مروان محسن وقع للأهلي من جديد ولو لم يتم تفعيل العقد فهما حرين".

وتابع: "ابني اهلاوي ويعشق الكيان الأحمر ولو عايز يروح الزمالك أو بيراميدز كان راح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم الأسبوع المقبل

تامر النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي خلال أيام

أحمد موسى لـ رضا عبد العال: هنتقابل في أفريقيا ونرجع ذكريات الـ 6 -1

رضا عبد العال لـ أحمد موسى: مروان لو لعب تاني هجيلك سكر وضغط.. والأخير يرد: مش هيلعب

أحمد موسى يحرج رضا عبد العال: لو جالي عرض أكبر مش هسيب صدى البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على فرصة مروان محسن في لقاء القمة

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل سداد مواطن 33 مليون جنيه للتصالح في مخالفات البناء ..فيديو

أول تعليق من مدحت شلبي بعد اتهامه بمجامله الأهلي في مباراة الزمالك.. فيديو

أنباء عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس

الجيش الليبي يعلن اقتراب سفن تركية من سرت

تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لرئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة