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رياضة

والد مروان محسن: أتعجب من مهاجمة عماد متعب وطه إسماعيل لنجلي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:27 ص
مروان محسن
مروان محسن
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حسام الحارتي
عبر محسن ثروت والد مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن استيائه الشديد بسبب مهاجمة نجله لإخفاقة في لقاء القمة أمام نادي الزمالك والذي انتهى بفوز القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وقال محسن ثروت في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورت"،:" اللي بيحصل مش أسلوب كرة القدم غلطة واحدة في الماتش تحملها مروان محسن وماحدث في لقاء أمس خارج عن الجميع".


وتابع:" أرفض الهجوم الشديد من قبل السوشيال ميديا على نجلي بسبب خطأ أمس وفايلر أخطا في إدارة مباراة القمة".


وتساءل محسن ثروت بقوله:" هل  مهاجمة الأب والأم وتوجيه الألفاظ لنجلي بسبب خطأ أمس من أساليب الكرة المصرية ؟".

وهاجم محسن ثروت لاعب الأهلي السابق عماد متعب بسبب مهاجمة نجله عقب هزيمة النادي الأهلي قائلا :" هو مروان سبب الخسارة .. عيب ؟.
وتعجب محسن ثروت من انتقاد طه اسماعيل لمروان محسن عقب إنتهاء المباراة قائلا :" عيب؟؟ إعمل حساب لوالده".

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