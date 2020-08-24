والد مروان محسن: أتعجب من مهاجمة عماد متعب وطه إسماعيل لنجلي

وقال محسن ثروت في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورت"،:" اللي بيحصل مش أسلوب كرة القدم غلطة واحدة في الماتش تحملها مروان محسن وماحدث في لقاء أمس خارج عن الجميع".









وتابع:" أرفض الهجوم الشديد من قبل السوشيال ميديا على نجلي بسبب خطأ أمس و فايلر أخطا في إدارة مباراة القمة".









وتساءل محسن ثروت بقوله:" هل مهاجمة الأب والأم وتوجيه الألفاظ لنجلي بسبب خطأ أمس من أساليب الكرة المصرية ؟".





وهاجم محسن ثروت لاعب الأهلي السابق عماد متعب بسبب مهاجمة نجله عقب هزيمة النادي الأهلي قائلا :" هو مروان سبب الخسارة .. عيب ؟.

وتعجب محسن ثروت من انتقاد طه اسماعيل لمروان محسن عقب إنتهاء المباراة قائلا :" عيب؟؟ إعمل حساب لوالده".



