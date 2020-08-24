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أخبار العالم

جونسون متوسلا لأولياء الأمور: خطر داهم يهدد أبناءكم حال استمرار بعدهم عن التعليم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:51 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني يحذر من البعد عن التعليم
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دعاء أبوهشيمة
ناشد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أولياء الأمور لإعادة أطفالهم إلى فصولهم الدراسية، حيث إنه من المقرر فتح جميع المدارس اعتبارًا من الأسبوع المقبل. 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذر رئيس الوزراء البريطاني، الليلة الماضية، من أن التلاميذ سيواجهون ضررًا دائمًا لفرص مستقبلهم إذا استمروا في الابتعاد عن التعليم. 

وقال جونسون إن هناك "واجبا أخلاقيا لإعادة فتح المدارس لجميع الطلاب بأمان"، حيث أصر على أن العودة تتم بتوجيه من الخبراء العلميين والطبيين للحكومة. 

وأضاف: "نحن نعرف الآن عن فيروس كورونا أكثر بكثير مما عرفناه في وقت سابق من هذا العام". 

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه: "لا شيء سيكون له تأثير أكبر على فرص حياة أطفالنا أكثر من العودة إلى المدرسة".

ويسابق جونسون الزمن من أجل تجهيز المدارس وإقناع ا,لياء الأمور بأنهم آمنون وهذا هو الوقت المناسب لبدء الفصل الدراسي الجديد.

ولم يذهب العديد من التلاميذ في إنجلترا إلى الفصول الدراسية منذ شهر مارس، عندما تم إغلاق المدارس.

حظيت الجهود المبذولة لإعادة فتح الفصول الدراسية بدفعة كبيرة الليلة الماضية ، حيث ظهر أن هناك تفشيا لفيروس كورونا في مدرسة واحدة فقط من بين 10000 مدرسة عندما أعيد فتح بعضها في يونيو، وفقا لبحث أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا.
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