AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان يوافق على 12 مشروع قانون بشكل نهائي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

كما وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتعديل  قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ووافق نهائيا أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

ووافق نهائيا على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون  بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووافق نهائيا، على الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

ووافق نهائيا على قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسةالكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يوافق نهائيا على 12 مشروع قانون .. والاعتماد الإضافي والمهن الطبية نداء بالاسم

خارجية البرلمان تناقش تعديل الاتفاق بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة

طاقة البرلمان تناقش اتفاق مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حول تمويل قطاع الكهرباء

مشروعات البرلمان تناقش اتفاقية خلق فرص عمل للمرأة في الصعيد

بدء الجلسة العامة للبرلمان برئاسة عبد العال

18 مشروع قانون و12 اتفاقية دولية.. ننشر جدول أعمال جلسات مجلس النواب

ترشيحاتنا

الذهب يرتفع 4 جنيهات في منتصف تعاملات الاثنين

نحن في عصر الاحتراف.. أحمد حسن: صعب الأهلي يمنع بيراميدز من التعاقد مع لاعبيه

بعد طلب زوجها تحاليل dna.. هالة صدقي تظهر بمايوه أسود أمام البحر

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور

"عاوزة بوسة من بُقك".. شيرين تحرج أصالة على الهواء .. شاهد

في عيد ميلاد آثار الحكيم.. عدد زيجاتها وقصة حرمانها من أولادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة تظهر رسميًا

بعد تفشيها في الصين .. ما هي بكتيريا الشيغيلا وأعراضها

بعد إعلان وفاتها.. طفلة 12 عامًا تعود إلى الحياة وعائلتها في حالة ذهول