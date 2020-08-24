البرلمان يوافق على 12 مشروع قانون بشكل نهائي

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ووافق نهائيا أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
ووافق نهائيا على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافق نهائيا، على الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
ووافق نهائيا على قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسةالكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.