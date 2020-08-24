البرلمان يوافق على 12 مشروع قانون بشكل نهائي

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.





كما وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.





ووافق نهائيا أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.





ووافق نهائيا على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.





ووافق نهائيا، على الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.





ووافق نهائيا على قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسةالكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.