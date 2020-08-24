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ثقافة

الأعلى للثقافة يناقش التشريعات المطلوبة لتطوير صناعة النشر والهوية الوطنية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان: "التشريعات المطلوبة لحماية وتطوير صناعة النشر بالأعلى للثقافة"، والتي تنظمها لجنة الكتاب والنشر يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الحالي، وذلك فى تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة. 

ويشارك فى الأمسية الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، ومحمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية، وسعيد عبده مصطفى رئبس اتحاد الناشرين المصريين، ويدير الأمسية الدكتور محمد فتحى عبد الهادي. 

وتنظم لجنة الفلسفة بالمجلس ندوة بعنوان: "حول الهوية الوطنية والتحديات الإقليمية المعاصرة"، غدا الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الحالي، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة بمقر المجلس.

ويشارك فى الأمسية الدكتور أحمد مجدى حجازي، والدكتور مراد وهبة، الدكتور مصطفى النشار، ويدير الأمسية الدكتور أسامة عبد الباري.
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