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رياضة

وصول بعثة فريق بايرن ميونخ لـ ألمانيا بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:10 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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إسماعيل محمود
وصلت بعثة فريق بايرن ميونخ المتوجة ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلى مدينة ميونخ الألمانية منذ قليل، بعد تتويجها باللقب الأوروبي أمس.

ووصل لاعبو بايرن ميونخ إلى مدينة ميونخ الألمانية على متن طائرة هبطت منذ قليل، ومعهم كأس بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقط لاعبو بايرن ميونخ صورًا تذكارية عند وصولهم لمدينتهم الأم، بعد تتويجهم بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة.

وتوج نادي بايرن ميونخ الألماني أمس ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخهم بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف أمس في النهائي.
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