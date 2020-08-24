القيعى: أخطاء الحكم الكرواتي في مباراة الأهلي والزمالك "وقحة"





وقال القيعى خلال برنامجه ملك وكتابة على قناة الأهلي، أن أخطاء الحكم واضحة وعلى اتحاد الكرة محاسبته إذا كان هناك آلية لمحاسبته على تلك الأخطاء الوقحة وفقا لتاكيدات القيعى.







وأوضح القيعى أنه إذا كان هناك آلية واضحة للمحاسبة الحكم فالحكم الكرواتى سيعاقب خاصة أنه أخطأ واحتسب أخطاء فادحة وواضحة ضد الاهلى سواء أمام الزمالك أو مباراة بيراميدز التي أدارها في الموسم الماضي.

أكد المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادى الأهلى ان أخطاء الحكم الكرواتي إيفان بيبيك الذى أدار مباراة الاهلى والزمالك أخطائه وقحة وجاء لتنفيذ أجندة. معينة.