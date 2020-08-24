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رياضة

نشر صورة لها مع خطيبها .. عصام الحضرى يهنئ ابنته شاهنده على خطوبتها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، ابنته شاهنده على خطوبتها ونشر صورة لها مع خطيبها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق الحضرى على الصورة، قائلا: "حبيبتي شاهنده اول فرحتي كبرت وبقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك علي خير يارب Shahinda said yes مبروك عليك شاهنده يا عمر".

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وأعلن عصام الحضري مساندته للأهلي بعد فوز الزمالك عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.

وكتب الحضرى عبر حسابه بموقع تويتر: هارد لك للنادي الأهلي دائما الأبطال تحسم المنافسات الطويلة بذكاء الاهم هو انك بطل الدوري المباريات ثلاث احتمالات مكسب وخسارة وتعادل الخسارة ليست نهايه الدنيا ستظل عظيم.. وبطل حقيقي كل الدعم وكلنا خلفك في افريقيا ان شالله بطل افريقيا.


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