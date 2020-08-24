نشر صورة لها مع خطيبها .. عصام الحضرى يهنئ ابنته شاهنده على خطوبتها

هنأ عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، ابنته شاهنده على خطوبتها ونشر صورة لها مع خطيبها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق الحضرى على الصورة، قائلا: "حبيبتي شاهنده اول فرحتي كبرت وبقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك علي خير يارب Shahinda said yes مبروك عليك شاهنده يا عمر".
اقرا ايضا ؛
عصام الحضري: الإصرار غاب عن لاعبي الزمالك أمام نادي مصر
وأعلن عصام الحضري مساندته للأهلي بعد فوز الزمالك عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.
وكتب الحضرى عبر حسابه بموقع تويتر: هارد لك للنادي الأهلي دائما الأبطال تحسم المنافسات الطويلة بذكاء الاهم هو انك بطل الدوري المباريات ثلاث احتمالات مكسب وخسارة وتعادل الخسارة ليست نهايه الدنيا ستظل عظيم.. وبطل حقيقي كل الدعم وكلنا خلفك في افريقيا ان شالله بطل افريقيا.
وعلق الحضرى على الصورة، قائلا: "حبيبتي شاهنده اول فرحتي كبرت وبقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك علي خير يارب Shahinda said yes مبروك عليك شاهنده يا عمر".
اقرا ايضا ؛
عصام الحضري: الإصرار غاب عن لاعبي الزمالك أمام نادي مصر
وأعلن عصام الحضري مساندته للأهلي بعد فوز الزمالك عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.
وكتب الحضرى عبر حسابه بموقع تويتر: هارد لك للنادي الأهلي دائما الأبطال تحسم المنافسات الطويلة بذكاء الاهم هو انك بطل الدوري المباريات ثلاث احتمالات مكسب وخسارة وتعادل الخسارة ليست نهايه الدنيا ستظل عظيم.. وبطل حقيقي كل الدعم وكلنا خلفك في افريقيا ان شالله بطل افريقيا.