عصام الحضري عن هزيمة الأهلي من الزمالك: الأبطال تحسم المنافسات الطويلة بذكاء

أعلن عصام الحضري عن مساندته للأهلي بعد فوز الزمالك على غريمة التقليدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.





و كتب عبر حسابه بموقع تويتر : هارد لك للنادي الأهلي دائما الأبطال تحسم المنافسات الطويلة بذكاء الاهم هو انك بطل الدوري المباريات ثلاث احتمالات مكسب وخسارة وتعادل الخسارة ليست نهايه الدنيا ستظل عظيم. وبطل حقيقي كل الدعم وكلنا خلفك في افريقيا ان شالله بطل افريقيا





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وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .





بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول