لم ينطقوا بحرف واحد.. 75 نائبا لم يتحدثوا طوال 11 شهرا بالبرلمان

شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عقد المجلس 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبا في الوقت الذي لم يتحدث 75 نائبا بحرف واحد علي مدار دور الانعقاد الذي بدأ في أكتوبر الماضي.





كما بلغ عدد المداخلات 3462 مداخلة، في الوقت الذي وافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.





وأعلن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، و ذلك فى ختام أعمال جلسة اليوم، الإثنين.





وأكد " عبد العال"، أنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، نودع معهم فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدؤوب.